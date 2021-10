Schwerpunkte

Unterschriften-Übergabe gegen Änderung der Flugroute verschoben

29.10.2021 05:30, — E-Mail verschicken

Bürgerinitiativen „Vereint gegen Fluglärm“ fühlen sich ausgebremst.

NÜRTINGEN/WOLFSCHLUGEN. Am heutigen Freitag wollten die Bürgerinitiativen „Vereint gegen Fluglärm“ aus Oberensingen, Hardt, Aichtal, Wolfschlugen und Neuhausen die gesammelten Unterschriften gegen die geplante Änderung der Flugroute an Ministerpräsident Kretschmann übergeben. Jetzt gab es aus Stuttgart eine Absage. Der Termin wurde auf den 9. November verschoben. „Bürgerbeteiligung wird auf die lange Bank geschoben“, so Rolf Keck, Sprecher der Initiativen in einer Pressemitteilung.