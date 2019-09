Unsere Leser begaben sich auf die Spuren König Ludwigs II.

Auf einer Zwei-Tages-Tour tauchten 45 Leser der Nürtingern Zeitung und Wendlinger Zeitung in die Welt König Ludwigs II von Bayern ein. Besichtigt wurden die Königsschlösser Linderhof, Hohenschwangau und Neuschwanstein. Nach einem Buffet im idyllisch gelegenen Festspielhaus am Forggensee freuten sich unsere Leser auf ein Musicalspektakel. Sie wurden nicht enttäuscht. Kostüme und Kulissen, Handlung und Musik, Beleuchtung und die Architektur des Theaters verschmelzen mit dem Blick auf das reale Schloss Neuschwanstein und die mystische Bergwelt der Umgebung zu einem einzigartigen Gesamterlebnis. Leben und Tod Ludwig II sind bis heute ein Mysterium, das weltweit die Menschen in seinen Bann zieht. Der König bleibt ein ewiges Rätsel und bietet genügend Stoff für ein berührendes und zugleich extrem spannendes Musical. Nach der Vorstellung stand der ganze Saal und spendeten den Darstellern lang anhaltenden Applaus. Das linke Bild zeigt unsere Leser im Park des Schlosses Linderhof, rechts Schloss Neuschwanstein von der Marienbrücke gesehen. Text und Fotos: Haas