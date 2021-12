Schwerpunkte

„Unser Ehegeheimnis ist Vertrauen“

08.12.2021 05:30, Von Jolyne Kamm — E-Mail verschicken

Im Sommer 1954 lernten sich Anne und Walter Haußmann im Neuffener Freibad kennen. Nach 65 gemeinsamen Ehejahren feiern die beiden heute eiserne Hochzeit.

Anne und Walter Haußmann blicken auf 65 Jahre Ehe zurück. Foto: Kamm

NÜRTINGEN. „Zusammen mit einem Freund bin ich damals auf meinem Horex-Motorrad zum Neuffener Freibad gefahren, weil es in Nürtingen noch keins gab“, erzählt Walter Haußmann schmunzelnd. Dort traf er auf Anne Klaß. Die damals 17-Jährige war mit dem Fahrrad aus ihrem Wohnort Beuren dahin gefahren und lernte so ihren späteren Ehemann kennen. Die beiden verliebten sich ineinander und heirateten zweieinhalb Jahre später, am 8. Dezember 1956.