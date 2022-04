Schwerpunkte

Ukraine-Hilfe: So gelang einer Familie aus Mariupol die Flucht nach Nürtingen

08.04.2022 05:30, Von Matthäus Klemke — E-Mail verschicken

Ukraine-Hilfe: Das Ehepaar Redkin ist mit seinen drei Kindern aus dem ukrainischen Mariupol entkommen. Eine Rückkehr scheint unmöglich. In Nürtingen beginnt für die Familie jetzt ein neuer Lebensabschnitt.

Ein Foto aus unbeschwerteren Zeiten in Mariupol: Yurii und Liudmyla Redkin mit ihren Kindern (von links) Daniil, Darina und Iwan. Foto: privat

NÜRTINGEN. Mariupol gehört zu den am stärksten umkämpften Gebieten in der Ukraine. Wer konnte, ist aus der Hafenstadt geflohen. Auch Liudmyla und Yurii Redkin ist die Flucht mit ihren drei Kindern geglückt. Nach einer zehntägigen Odyssee sind sie schließlich in Nürtingen angekommen.