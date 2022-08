Schwerpunkte

Überschuss der Kliniken im Landkreis Esslingen fließt in eine moderne Notaufnahme

08.08.2022 07:18, Von Uwe Gottwald

Die Überschüsse werden in vollem Umfang für kommende Investitionen verwendet. Auf dem Säer in Nürtingen entsteht derzeit eine moderne Notaufnahme. Die Kosten sind mit 24 Millionen Euro veranschlagt.

Im Frühjahr wurde an der Klinik in Nürtingen mit dem Anbau für eine zentrale Notaufnahme begonnen. Foto: Holzwarth

Die Kreiskliniken mit ihren drei Standorten in Nürtingen, Kirchheim und Ostfildern-Ruit schrieben auch im zweiten Corona-Jahr schwarze Zahlen, allerdings nicht in der Höhe wie in den Jahren vor der Pandemie.„Mit einem positiven Ergebnis sind wir eine der wenigen im ganzen Land“, hob Landrat Heinz Eininger in der letzten Kreistagssitzung vor der Sommerpause hervor. In der Sitzung wurde der Jahresabschluss für 2021 festgestellt. Der Gewinn wird wie alle Überschüsse der Kliniken in voller Höhe reinvestiert, momentan zum Beispiel in die Sanierung und Erweiterung der Ruiter Klinik und in den Bau einer zentralen Notaufnahme auf dem Nürtinger Säer.