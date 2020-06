Schwerpunkte

Über Sortendetektive im Bürgergarten

20.06.2020 05:30, Von Felicitas Wehnert — E-Mail verschicken

Neue Aktivitäten und alte Sorten in den Plätschwiesen – Spielregeln im Garten: Wie viel Ordnung muss ein?

Im Bürgergarten in den Plätschwiesen tut sich wieder was, nachdem Corona-bedingt in den letzten Wochen nur vereinzeltes Bepflanzen möglich war. Den Auftakt macht der Nürtinger Pflanzenökologe Professor Roman Lenz am Sonntag, 28. Juni, um 14 Uhr.

Im Bürgergarten in den Plätschwiesen ist eine Kräuterschnecke entstanden. Foto: Schäffler

NÜRTINGEN. Der Nürtinger Hochschulprofessor stellt im Bürgergarten ein gemeinsames Projekt von „Genbänkle“, dem Sortenretter-Netzwerk, und LOGL, dem Landesverband für Obstbau, Garten und Landschaft, vor. Mit Hilfe von „Sortendetektiven“ sollen im ganzen Land alte und verschollene Gemüsesorten ausfindig gemacht werden. In manchen Gärten schlummern oft unerkannt diese Gartenschätze. So wurden erst kürzlich die als ausgestorben geltenden Sorten „Hagnauer Rote Bohne“, die „Söflinger Zwiebel“ oder die „Nürtinger Hockerbohne“ wiedergefunden und vermehrt.