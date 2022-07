Schwerpunkte

Über Hochwasserschutz in Zizishausen informiert

08.07.2022

Bei einer Informationsveranstaltung in Zizishausen stellte das Regierungspräsidium Stuttgart die Pläne für den Hochwasserschutz am Neckarufer in Zizishausen vor. Etwa 70 Bürger kamen in die Inselhalle. Die Unterlagen für die Pläne sind nun abgabereif. Baubeginn ist nicht vor 2024.

Der Neckar sorgte in und um Nürtingen schon oft für Überschwemmungen. Archivfoto: Holzwarth

NT-ZIZISHAUSEN. Nürtingen wurde in seiner Geschichte mehrfach von schweren Hochwassern heimgesucht. Im Jahr 1824 kam es zum höchsten, jemals am Neckar gemessenen Wasserstand. 1978 standen große Teile Zizishausens unter Wasser und zuletzt traf es die Hölderlinstadt 2013, als sich der Festplatz in Oberensingen oder der Sportplatz am Wörth in einen Badesee für Enten verwandelte.