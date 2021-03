Schwerpunkte

Über 300 Wahlhelfer sind bei der Landtagswahl in Nürtingen im Einsatz

12.03.2021 05:30, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Bis gestern Vormittag hatten knapp 9000 Nürtinger für die Landtagswahl Briefwahlunterlagen beantragt

Um 18 Uhr ist heute Deadline: Wer dann im Rathaus seine Briefwahlunterlagen noch nicht persönlich beantragt hat, der muss am Sonntag an die Urne. Von den rund 27 500 Wahlberechtigten in Nürtingen haben knapp ein Drittel Briefwahlunterlagen beantragt. „Wir haben in Zeiten der Pandemie eine größere Resonanz erwartet“, sagt Wahlleiterin Christine Eberle.

Die Vorbereitungen sind abgeschlossen: Wahlleiterin Christine Eberle ist gespannt auf die Wahlbeteiligung am Sonntag. Foto: Holzwarth

NÜRTINGEN. „Es ist für uns eigentlich die einfachste Wahl“, sagt Christine Eberle und bezieht diese Aussage in erster Linie auf die Stimmauszählung. Denn jeder Wähler hat nur eine Stimme. Anders bei der Bundestagswahl, wo es Erst- und Zweitstimmen gibt oder bei der Kommunalwahl, wo gar die Möglichkeit zum Kumulieren und Panaschieren besteht.