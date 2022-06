Schwerpunkte

TSV Raidwangen hatte Hauptversammlung

02.06.2022 05:30

Der TSV Raidwangen hielt vor Kurzem seine Hauptversammlung ab. Der Verein steht finanziell gut da, im vergangenen Jahr gingen zahlreiche Spenden ein.

NT-RAIDWANGEN. Kürzlich hielt der TSV Raidwangen seine Hauptversammlung ab. Die Mitgliederzahlen 2022 sind im Vergleich zu 2021 leicht angestiegen. Der TSV hat momentan 892 Mitglieder, zur vergangenen Hauptversammlung waren es 874 Mitglieder.

Kassier Uli Edelmann stellte die derzeitige Finanzsituation des TSV dar. Im abgelaufenen Jahr 2021 konnte ein Vereinsergebnis in Höhe von 7932 Euro erzielt werden. Der Verein kam insgesamt gut durch die beiden Pandemiejahre. Der Kassier blickt optimistisch in die Zukunft und sieht den TSV finanziell solide aufgestellt. Edelmann berichtete weiter über die Spenden an den TSV. Im vergangenen Jahr wurde so viel gespendet wie die vergangenen fünf Jahren nicht mehr. Einstimmig gewählt wurden der Zweite Vorsitzende Fabian Schlecht, die Zweite Kassiererin Gitta Frick, Kassenprüfer Sascha Dorner sowie die Beisitzer Lucy Katolla, Alexander Hieber, Maximilian Fedler und Andreas Veit. Für das Amt der Hauptjugendleitung wurden Tatjana Bauknecht und Damaris Hahn gewählt.