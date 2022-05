Schwerpunkte

TSV Oberensingen will Sportheim sanieren

05.05.2022 05:30, — E-Mail verschicken

TSVO-Hauptversammlung stimmt der Investition in einen Bauplan zu. Der Verein hat nun auch eine Line-Dance-Abteilung.

NT-OBERENSINGEN. Kürzlich fand in der Friedrich-Glück-Halle in Oberensingen die Hauptversammlung der TSV Oberensingen statt, zu der Vorstandssprecher Sezgin Özbey 86 stimmberechtigte Mitglieder begrüßte und eingangs eine Gedenkminute für die verstorbenen Vereinsmitgliedern Oda Rieth, Gerhard Zeeb, Ilse Perrot und Hermann Schmid einleitete. In seinem Bericht erklärte Özbey unter anderem, dass wegen Corona die letzten Jahre keine Ehrungsabend stattfinden konnte. Dies solle, sobald es wieder möglich ist, nachgeholt werden.

Vorstandsmitglied Sandra Schubert-Müller erläuterte in ihrem Kassenbericht ausführlich die Einnahmen und Ausgaben des Vereins. Über die Mitgliederverwaltung berichtete Geschäftsstellenleiterin Sandra Balbach. 2021 haben die Mitgliederzahlen zugenommen, von 1056 auf 1077 Mitglieder. Im Vorstand zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit ist Janosch Burkhardt. Er stellte unter anderem das neue Sponsorenkonzept vor. Den Bericht der Kassenprüfer gab Bernd Weber ab, er hatte die Finanzen zusammen mit Benjamin Plottke geprüft.

Die Line-Dance-Gruppe brachte 40 neue Mitglieder in den Verein