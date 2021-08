Schwerpunkte

TSV Oberensingen: Seit 100 Jahren kicken die Sandhasen

11.08.2021 05:30, Von Andreas Warausch — E-Mail verschicken

Die Fußballabteilung der TSV Oberensingen feiert den rundesten aller Geburtstage. Das Festwochenende soll nächstes Jahr nachgeholt werden.

In den Chroniken wird dieses Team als Gründungsmannschaft von 1920/21 geführt. Foto: tsvo

NT-OBERENSINGEN. Die Sonne strahlte planmäßig, als am Sonntag auf den Plätschwiesen in der Halbzeit des Landesliga-Spiels der TSVO gegen den SV Ebersbach eine historische Ehrung auf dem grünen Rasen stattfand: Harald Kuhn, der Ehrenamtsbeauftragte des Württembergischen Fußballverbands (WFV), überbrachte Grüße und Geschenke seines Verbands und des DFB zum 100. Geburtstag der Oberensinger Fußballabteilung. Und Nürtingens Oberbürgermeister Johannes Fridrich ließ es sich nicht nehmen, den kickenden Sandhasen in Gestalt von Vorstandssprecher Sezgin Özbey und Fußball-Abteilungsleiter Hagen Gutekunst persönlich zu gratulieren.