TSV Oberensingen ehrte langjährige Mitglieder

28.10.2022

Die TSV Oberensingen hatte nach langer Coronapause wieder zum großen Ehrungsabend geladen.

Von den 70 zu ehrenden Mitgliedern konnten nicht alle beim Ehrungsabend in der Friedrich-Glück-Halle sein. Das Bild zeigt die Anwesenden mit dem Vorstandsteam. Foto: Föll

NT-OBERENSINGEN. Zum ersten Mal seit 2019 hatte die TSV Oberensingen jüngst wieder einmal in die Friedrich-Glück-Halle in Oberensingen zu ihrem großen Ehrungsabend eingeladen. 70 langjährigen Mitgliedern, deren Jubiläum zwischen den Jahren 2019 und 2021 lag, wurde vom Vorstandsteam und der Vereinsfamilie für ihre Treue gedankt. Man wolle ihnen persönlich Wertschätzung und Anerkennung ausdrücken, erklärte Vorstandssprecher Sezgin Özbey. Eine Ehrung online oder an der Haustüre während Corona sei deshalb nicht infrage gekommen.