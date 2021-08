Schwerpunkte

Trinkhalle im Galgenbergpark wird zum Café Heinrich

18.08.2021 05:30, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Am Fuß des Nürtinger Galgenbergparks eröffnet Oberbürgermeister Fridrich am Freitag den sanierten und erweiterten Kiosk.

Für die Handwerker gibt es bis zur Eröffnung des kleinen Cafés am Freitag noch einiges zu tun. Foto: Lieb

NÜRTINGEN. Nürtingen bekommt einen neuen Treffpunkt im Grünen. Aus dem kleinen Ausschank-Pavillon der Nürtinger Heinrichsquelle wird jetzt das Café Heinrich. Am Fuß des Galgenbergparks eröffnet Oberbürgermeister Johannes Fridrich am Freitag das kleine Café. Ein Kiosk, der im reizvoll gelegenen Park an schönen Sommertagen (die hoffentlich noch kommen) zum Anziehungspunkt nicht nur für Nürtingerinnen und Nürtinger werden dürfte. In Zukunft bestimmt ein Anreiz mehr für einen Spaziergang im Park mit anschließender Einkehr. Oberbürgermeister Fridrich freut sich auf die Eröffnung am Freitag, 20. August, um 16 Uhr. Ein weiterer Mosaikstein, um Nürtingen ein Stück attraktiver zu machen. Einziger Wermutstropfen: die Küchenzeile wurde nicht rechtzeitig geliefert. Kalte und warme Getränke und Kuchen wird es trotzdem von Anfang an geben. Pächter der neuen Gastronomie im Nürtinger Stadtpark ist Serkan Kilic, der in Nürtingen auch das „Alaturka“ in der Bahnhofstraße betreibt und auch am Stadtbalkon mit einem Imbiss vertreten ist.