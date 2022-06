Schwerpunkte

Treffen der Musikvereinigung Hohenneuffen beim Hirschbrunnenhock in Reudern

17.06.2022 05:30, — E-Mail verschicken

NT-REUDERN. Herrliches Sommerwetter begleitete an Fronleichnam den 17. Hirschbrunnenhock des Musikvereins Reudern. Zahlreiche Blasmusikfreunde strömten in die Dorfmitte, um dem Treffen der acht Mitgliedsvereine der MVH (Musikvereinigung Hohenneuffen) beizuwohnen. Nacheinander gaben die Musikvereine aus Beuren, Frickenhausen, Grafenberg, Kohlberg, Linsenhofen, Neuffen, Reudern und Tischardt jeweils 45-minütige Konzerte. Am Nachmittag spielten sie unter der Leitung der Dirigenten Walter Besemer (Musikverein Reudern) und Walter Klaus (Musikverein Grafenberg) im Gesamtchor aller acht Vereine. Dabei ernteten sie mit dem „Bergsteigerlied“ und dem Verbandsmarsch des Blasmusikverbands Esslingen „Wie schön ES klingt“ besonders viel Applaus. Die beiden Vorsitzenden der Musikvereinigung Hohenneuffen, Werner Kimmich und Michael Trippner, freuten sich gleichermaßen, dass wieder Musikfeste stattfinden können. Vize Michael Trippner präzisiert: „Wegen Corona konnten drei Jahre lang keine Auftritte stattfinden, jetzt geht es endlich wieder los.“ Auch der Vorsitzende des Musikvereins Reudern, Holger Mayer, zeigte sich über das große Interesse zufrieden. „Es ist schön, dass so viele Menschen zum Hirschbrunnenhock und MVH-Fest gekommen sind.“ Das Publikum bedankte sich für die breite Blasmusikpalette jeweils mit viel Applaus. kry Foto: Krytzner