Traumpalast-Kino in Nürtingen: Wann öffnet sich der Vorhang?

12.02.2021 05:30, Von Matthäus Klemke — E-Mail verschicken

Der Betreiber des Nürtinger Traumpalast-Kinos blickt auf ein hartes Corona-Jahr zurück

Die Traumpalast-Kinos in der Region waren 2020 nur an 135 Tagen geöffnet. Die finanziellen Einbußen sind enorm. Betreiber Marius Lochmann blickt dennoch optimistisch in die Zukunft. 2021 könnte ein Blockbuster-Sommer werden.

Der Vorhang bleibt zu, die Sitze leer: Wann der Nürtinger Traumpalast wieder öffnen darf, ist unklar. Foto: Just

NÜRTINGEN. Im Atrium – dem größten Kinosaal des Nürtinger Traumpalastes – hängt ein roter Vorhang vor der Leinwand. Der Blick von Theaterleiter Chris Feldhaus wandert durch die leeren Reihen. Alle paar Tage schaut er im Nürtinger Kino nach dem Rechten. Hier, wo normalerweise James Bond die Welt rettet, Godzilla ganze Städte dem Erdboden gleichmacht und die Eisprinzessin fröhlich ihre Lieder trällert, ist es gespenstisch still.