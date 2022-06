Schwerpunkte

Traubenstraße gesperrt

20.06.2022 05:30

NÜRTINGEN. Von Freitag, 24. Juni, ab 16 Uhr, bis Samstag, 25. Juni, um 15 Uhr, wird die Traubenstraße ab der Einmündung Brunnsteige sowie im weiteren Verlauf die Strohstraße ab der Einmündung Traubenstraße voll gesperrt. Ebenfalls für den Verkehr gesperrt wird in diesem Zeitraum die Lampertstraße im Bereich zwischen der Hausnummer 7 und der Überfahrt der Fußgängerzone. Grund hierfür ist eine Mahnwache der Bewegung Fridays for Future, die in den genannten Abschnitten auf den dort ausgewiesenen Parkstreifen Zelte errichtet, in denen Teilnehmende übernachten. nt