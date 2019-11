Traditionelle Unterstützung

13.11.2019, Von Lutz Selle

Licht der Hoffnung: Firma Zinco spendet 1500 Euro für Projekte

Weihnachten rückt näher. In sechs Wochen ist es so weit. Gleichzeitig bekommt die 29. Saison der Aktion „Licht der Hoffnung“ Schwung. Viele Veranstaltungen für den guten Zweck stehen kurz bevor und auch die Spendenkonten werden zunehmend gefüttert – beispielsweise mit 1500 Euro durch die Oberensinger Firma Zinco.

Die Zinco-Geschäftsführer Ulrich Schäfer (Zweiter von links) und Dieter Schenk (Zweiter von rechts) haben einen Scheck über 1500 Euro für die Aktion „Licht der Hoffnung“ an Christian Fritsche (rechts) und Thomas Holzwarth vom Senner-Verlag übergeben. Foto: Holzwarth

NÜRTINGEN. Der Dachbegrünungsspezialist macht gerade mit einer neuen Form der Dachnutzung von sich reden. In Kopenhagen war Zinco am Bau einer Skipiste auf dem Gelände einer Müllverbrennungsanlage beteiligt. Mit dabei war das Nürtinger Unternehmen auch bei der High Line in New York, beim Bau der Neuen Oper in Athen, wo ein Olivenhain aufs Dach kam, und beim Gastronomiegebäude der Insel Mainau.