Totengedenkfeier

14.11.2019 05:30

NT-NECKARHAUSEN (pm). Am kommenden Sonntag, 17. November, dem Volkstrauertag, findet im Anschluss an den Gottesdienst in der evangelischen Kirche um 11 Uhr am Ehrenmal in der Nürtinger Straße die Totengedenkfeier für die Gefallenen und Kriegstoten mit anschließender Kranzniederlegung statt. Die Ansprache wird Ortsvorsteher Bernd Schwartz halten. Der Musikverein und der Sängerbund Neckarhausen umrahmen die Feier.