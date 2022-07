Schwerpunkte

Tolles Wetter und viele Besucher beim Tischardter Straßenfest

04.07.2022 05:30, Von Lino Tietzen — E-Mail verschicken

Tolles Wetter, zahlreiche Besucher und viel Musik: Nach drei Jahren Corona-Pause war das Tischardter Straßenfest wieder ein voller Erfolg.

Beim Straßenfest in Tischardt sorgten zwei aufgespannte Fallschirme für den nötigen Schatten. Foto: Tietzen

NÜRTINGEN. Von der Sonne verwöhnt wurden die Besucher des Tischardter Straßenfests am vergangenen Wochenende in der Ortsmitte. Zwei aufgespannte Fallschirme sorgten für den nötigen Schatten. Nach dem Festbeginn am Samstagnachmittag waren das Trio „Die Jauchzaaa“ am Samstag und „Klaus Wäspy“ am Sonntag für die musikalische Unterhaltung zuständig.