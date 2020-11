Schwerpunkte

Toilette für die Nürtinger Innenstadt wurde geliefert, ist aber noch nicht in Betrieb

07.11.2020 05:30, — E-Mail verschicken

Das Häuschen steht, ist aber noch nicht in Betrieb. In den zurückliegenden Tagen wurde in der Nürtinger Innenstadt die selbstreinigende Toilette angeliefert. In der nächsten Woche müssen Wasser- und Abwasseranschlüsse verlegt werden und die Anlage drum herum barrierefrei gestaltet werden. Es werde noch rund zwei Wochen dauern, bis die öffentliche Toilette, die hinter der „Zentralbar“ beim Eingang zum Stadthallenmanagement steht, in Betrieb genommen werden könne, sagte Clint Metzger von der Pressestelle der Stadt Nürtingen. Auch der Termin, wann Oberbürgermeister Johannes Fridrich die Anlage für die Öffentlichkeit freigibt, steht noch nicht fest. Das Thema öffentliche Toilette hat in Nürtingen eine lange Vorgeschichte. Ein stilles Örtchen, das man auch aufsuchen kann, wenn das Rathaus oder der Bürgertreff geschlossen sind, stand immer wieder auf der Wunschliste der verschiedenen Fraktionen. An Vorschlägen war kein Mangel, doch mal wurden die Mittel aus dem Etat gestrichen, dann war die Lösung zu aufwändig oder man fand den Standort nicht passend. Auch über einen Anbau bei der Kreuzkirche wurde intensiver nachgedacht. Doch auch diese Planung wurde wieder verworfen. Vor zwei Jahren gab es im Gemeinderat sogar die Überlegung, 20 000 Euro in eine Machbarkeitsstudie zu investieren und eine Besichtigungstour in Sachen öffentlicher Toilette zu machen. Das Geld sparte man sich aber dann. Das Tiefbauamt brachte schließlich eine barrierefreie Unisex-Kabine als die am schnellsten zu realisierende Lösung ins Gespräch. Nachdem der Schillerplatz als Standort wieder verworfen wurde, einigten sich die Nürtinger Kommunalpolitiker darauf, das stille Örtchen bei der „Zentralbar“, am Eingang zum Bürotrakt der Stadthalle, aufzustellen. ali/Foto: Just