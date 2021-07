Schwerpunkte

Prozess nach versuchter Brandstiftung in Nürtingen: Todesdrohungen im Vollrausch?

07.07.2021 05:30, Von Bernd Winckler — E-Mail verschicken

45-jähriger Angeklagter wahrscheinlich ein Fall für die Psychiatrie

NÜRTINGEN/STUTTGART. Kommt der 45-jährige Mann, der in Nürtingen zwei Autos anzünden wollte und sich mit der Polizei anlegte, in eine geschlossene psychiatrische Anstalt oder nicht? Auch am zweiten Tag der Verhandlung vor dem Stuttgarter Landgericht ist die Frage noch offen. Der 45-Jährige aus Neuffen ist wegen zweifacher versuchter Brandstiftung und wegen diverser Beleidigungen angeklagt.

Seine 53-jährige Schwester, die am gestrigen Dienstag vor der 17. Großen Strafkammer in den Zeugenstand gerufen wurde, berichtete beängstigende Geschehnisse im Zusammenhang mit ihrem Bruder. Er habe sogar gedroht, sie umzubringen.