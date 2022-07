Schwerpunkte

TO-Schüler freuen sich über das Abi

15.07.2022

NÜRTINGEN. Nach einer abgeschlossenen Berufsausbildung bietet die Technische Oberschule (TO) der Philipp-Matthäus-Hahn-Schule in Nürtingen eine Möglichkeit, die allgemeine Hochschulreife in zwei Jahren nachzuholen. Dabei bildet die Mathematik und das Profilfach Physik ein standfestes Gerüst, um in der Welt der Technik erfolgreich zu agieren.

Die Absolventen sind: David Attinger, Raphael Eberle, Antonio Flauto, Henrik Franz, Sven Geiger, Michael Handel, Lukas Hannert, Tobias Heinrich, Charlotte Holzwarth, Samuel Oelkrug, Sydney Ontyd, Dennis Richert, Johannes Schmickt, Marvin Wachter, Gianni Zaklan und Annabel Zeitler. pm