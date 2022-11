Schwerpunkte

TKKG und Die drei Fragezeichen im Stadtmuseum Nürtingen

28.11.2022 13:57, — E-Mail verschicken

Das Nürtinger Stadtmuseum. Foto: NZ-Archiv

NÜRTINGEN. Am Sonntag, 11. Dezember, eröffnet das Stadtmuseum Nürtingen um 11 Uhr mit Oberbürgermeister Johannes Fridrich als Gast die Familien-Sonderausstellung: „Kinder-Krimis: Die drei Fragezeichen, TKKG & Co.“, begleitet von einer Lesung aus einem Kult-Kinder-Krimi. Im Stadtmuseum warten begehbare Schauplätze, rätselhafte Tatorte und eine Vielfalt an Medien zum Lesen, Lauschen und Schmökern auf pfiffige Spürnasen jeden Alters. Besondere Sammler-Exemplare und Original-Grafiken laden zum Staunen ein. Die Sonderausstellung entführt außerdem in die wechselhafte Geschichte der Kinder- und Kriminal-Literatur, auf die Jüngsten wartet ein mysteriöses Schmuggler-Schiff zum Spielen. Dieses ist wie die übrige Ausstellung Teil eines großen Rätsels, das es beim Besuch gemeinsam zu lösen gilt. nt