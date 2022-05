Schwerpunkte

Tierärztin klagt gegen Kündigung und zieht bis vor Gerichtshof für Menschenrechte

04.05.2022 05:30, Von Henrik Sauer — E-Mail verschicken

Ein Nürtinger Rechtsanwalt hat für seine Mandantin Beschwerde beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gegen ein Urteil des Landesarbeitsgerichts eingelegt. Es geht um das Anprangern von Missständen in einem Schlachthof, um Loyalität gegenüber dem behördlichen Arbeitgeber und darum, welche Rolle das öffentliche Interesse dabei spielt.

Foto: Adobe Stock/AA+W

Katrin Pill verstand die Welt nicht mehr. Als promovierte amtliche Tierärztin machte sie doch nur ihre Arbeit. Von ihrem Arbeitgeber, dem Veterinäramt, war sie zur Überwachung der Hygiene- und Tierschutzstandards in einem Großschlachthof in der Region Stuttgart eingesetzt. Über die Zustände dort – und was sie schildert, klingt teilweise wirklich unglaublich – hat sie ihrem Vorgesetzten immer wieder berichtet. Der allerdings, so empfand sie es, wollte das alles gar nicht so genau hören. Sie hatte den Eindruck, als ob ihre Berichte gar nicht weiterverfolgt wurden, erzählt sie im Gespräch mit unserer Zeitung. „Mir wurde gesagt, das sei eben ein Schlachthof, da solle ich nicht so ,phäb‘ sein.“