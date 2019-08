Therapieform und innerer Ausdruck

Erste Theatertherapie-Absolventen an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt in Nürtingen verabschiedet

Mit dem Ende des Sommersemesters haben neun Studierende der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt (HfWU) ihr Bachelor-Studium Theatertherapie abgeschlossen. Sie sind die ersten Absolventen des vor vier Jahren gegründeten Studiengangs. Ein Rück- und Ausblick auf die Entstehungsgeschichte und künftige Pläne des Programms.

Eine der diesjährigen Abschlussaufführungen im Studiengang Theatertherapie Foto: hfwu

NÜRTINGEN (pm). Der Studiengang ist in Deutschland das einzige Angebot einer akademischen Ausbildung für Theatertherapeuten. Gedanken für einen Studiengang in Theatertherapie hatte man sich an der ehemaligen Nürtinger Hochschule für Kunsttherapie (HKT) erstmals im Jahre 2012 zum 25-jährigen Jubiläum gemacht, so die Hochschule in einer Pressemitteilung. „Wir wollten nicht ausschließlich zurück, sondern auch nach vorne blicken“, erinnert sich Professor. Johannes Junker, damals Rektor der HKT und heute Dekan des Studiengangs Theatertherapie an der HfWU.