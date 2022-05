Kaum noch ein Durchkommen gab es bei der langen Einkaufsnacht „Shoppen & Schlemmen“ am Freitagabend in Nürtingen. Neben den Angeboten der lokalen Händler lockten allerlei Leckerei und Musik die Menschen in Scharen.

NÜRTINGEN: Dicht an dicht drängelten sich die…

Weiterlesen