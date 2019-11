Teurer Striptease auf dem Friedhof

08.11.2019 05:30, Von Lutz Selle — E-Mail verschicken

Ein 50-jähriger Mann steht wegen exhibitionistischer Handlungen vor dem Amtsgericht

Auf dem Alten Friedhof in Nürtingen hat sich ein 50-Jähriger im Juli entkleidet und dann mit einem Zweig sein Geschlechtsteil gestreichelt. Ein anderer Mann wurde ungewollt Augenzeuge. Ihm gefiel nicht, was er sah. Daher rief er die Polizei. Nun musste sich der 50Jährige vor dem Amtsgericht verantworten.

NÜRTINGEN. Am 24. Juli dieses Jahres hatte sich das Geschehen kurz vor 18 Uhr auf dem Alten Friedhof in Nürtingen abgespielt. Der Angeklagte hatte sich in leicht alkoholisiertem Zustand in einem Gebüsch entkleidet und anschließend auf einer Wiese bei den Soldatengräbern mit der exhibitionistischen Handlung begonnen und damit „eine andere Person belästigt“, wie es der Staatsanwalt in der Verhandlung ausdrückte.

Einspruch gegen Strafbefehl

Der angeklagte Mann hatte seine Tat direkt zugegeben, jedoch einen Einspruch gegen den Strafbefehl über 500 Euro eingelegt, da ihm die Summe zu hoch erschien. Der Hartz-IV-Empfänger gab vor Gericht an, schon jetzt Schulden im vierstelligen Euro-Bereich zu haben. Auf das Angebot von Richterin Sabine Lieberei, anstatt einer Geldstrafe gemeinnützige Arbeit zu verrichten, ging er jedoch nicht ein. Sein gesundheitlicher Zustand lasse dies nicht zu.