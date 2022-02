Schwerpunkte

Taxistand am Nürtinger Bahnhof verlegt

03.02.2022 05:30, Von Uwe Gottwald — E-Mail verschicken

Wegen Sanierungsarbeiten auf der Oberboihinger Straße ist das Taxi-Angebot nun auf dem Parkplatz an der Plochinger Straße zu finden.

Die Taxis in Bahnhofsnähe warten nun an der Plochinger Straße. Foto: Einsele

NÜRTINGEN. Im Zuge der Bauarbeiten auf der Oberboihinger Straße in Nürtingen ist der Taxistand an seinem angestammten Platz direkt neben dem Eingang des Bahnhofs nicht mehr anfahrbar. Er wurde deshalb verlegt. Die Taxis sind bis zum Ende der Bauarbeiten, die voraussichtlich am 22. April abgeschlossen sein sollen, auf dem Parkplatz an der Plochinger Straße zu finden.

Der neue Standort ist von der Innenstadt her über den Bahnhof und dessen Unterführung zu erreichen, die direkt auf den Parkplatz mündet. Vom Omnibusbahnhof ist er auch über den Saubachtunnel erreichbar. Das Anrufsammeltaxi wartet während der Sanierungsarbeiten am Omnibusbahnhof auf seine Fahrgäste.