Tatverdächtiger von Messerstecherei in Nürtingen auf freiem Fuß

13.02.2020 05:30, Von Philip Sandrock — E-Mail verschicken

Kripo Esslingen richtet Ermittlungsgruppe ein – Opfer schweigt zu Beteiligten

Bei der Messerstecherei am Samstagabend wurde ein junger Mann schwer verletzt – doch die Fahndung nach den Tätern gestaltet sich schwierig: Bisher haben sich keine Zeugen gemeldet, auch das Opfer schweigt gegenüber der Polizei. Ein Tatverdächtiger, der noch am Samstag festgenommen wurde, ist inzwischen wieder frei.

Polizeieinsatz in der Nacht zum Sonntag Foto: SDMG / Kohls

NÜRTINGEN. Nach der Messerstecherei am vergangenen Samstag, bei der ein 19-Jähriger schwer verletzt wurde (wir berichteten), sucht die Polizei noch immer nach möglichen Tatverdächtigen. Bislang wurde jedoch nur ein Tatverdächtiger vorläufig festgenommen. Man gehe von mehreren Verdächtigen aus, sagt Michael Schaal, Sprecher des Polizeipräsidiums Reutlingen. Allerdings sei die Hinweislage dünn: „Es sind keine Zeugenhinweise eingegangen“, so Schaal. Einige Anwohner hätten zwar etwas beobachtet, jedoch konnten sie in der Dunkelheit nur mehrere Personen mit dunklen Mützen erkennen. Konkrete Beschreibungen gebe es bislang nicht.