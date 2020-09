Schwerpunkte

„Tanzender Regenbogen“ im Rathaus soll Brautpaaren Glück bringen

02.09.2020 05:30, — E-Mail verschicken

Seit Juli hängt im ersten Stock des Nürtinger Rathauses in Richtung Zugang zum Standesamt ein „tanzender Regenbogen“ aus Mosaik-Steinen. Dabei handelt es sich um ein Kunstwerk der Nürtinger Mosaik-Künstlerin Sabine Schüle, die auch Mosaik-Kurse im Haus der Familie gibt. Zur Entstehungsgeschichte sagt die Künstlerin: „Bereits im Frühjahr 2019 hatte ich die Idee, einen Mosaik-Regenbogen anzufertigen, aber einfach nicht die Zeit gefunden, damit anzufangen. In diesem ,besonderen‘ Frühjahr mit seinen ganzen Einschränkungen hatte ich auf einmal genügend Zeit dazu. So fing ich an, 147 runde Plexiglasscheiben in den sieben Farben des Regenbogens zu bekleben und aufzufädeln. Viele Skizzen habe ich zuvor angefertigt, vor allem wegen der Aufhängung. Sie sollte so leicht sein, dass die Teile im Luftzug ,tanzen‘, dass man ihn, wie beim echten Regenbogen, von unten nach oben betrachten kann, er dreidimensional wirkt und bei Sonnenschein besonders zur Wirkung kommt. Meine Absicht war, Freude zu bereiten und hoffentlich vielen Menschen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Wie bei einem echten Regenbogen, der uns für ein paar Minuten erfreut, ist die Idee, ihn an verschiedenen Orten, wie zum Beispiel in Krankenhäusern, Pflegeheimen, Schulen und so weiter aufzuhängen, ihn einige Zeit dort zu belassen und anschließend wieder woanders zu installieren. Die erste Station des Regenbogens ist das Nürtinger Rathaus. Er hängt in der Nähe des Standesamtes. Brautpaaren, die sich trauen lassen, bringt er hoffentlich Glück, wenn sie sich gemeinsam darunterstellen.“ pm/Foto: nt