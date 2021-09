Schwerpunkte

Tag der Rettungskräfte am verkaufsoffenen Sonntag in Nürtingen

06.09.2021 05:30, — E-Mail verschicken

Am 12. September laden Citymarketing und Werbering in Nürtingen zum verkaufsoffenen Sonntag in der Innenstadt ein. Gleichzeitig präsentieren sich Rettungsorganisationen in der Fußgängerzone mit Informationen und Aktionen.

Zum Tag der Rettungskräfte wird am verkaufsoffenen Sonntag in Nürtingen eingeladen. Das Foto zeigt Vertreterinnen und Vertreter von beteiligten Rettungsorganisationen sowie des Organisationsteams von Werbering und Citymarketing Nürtingen. Foto: Jürgen Holzwarth

NÜRTINGEN. Krankentransporte, Erste Hilfe, Auffinden von vermissten Personen, Retten und Bergen von Menschen, Hilfe bei Flutkatastrophen, Impfaktionen und noch vieles mehr, das sind die vielfältigen und dringend benötigten Aufgaben der Rettungskräfte landauf, landab. Dabei spielt es keine Rolle, ob diese ehrenamtlich oder beruflich im Einsatz sind. Eines haben sie gemeinsam: Alle leisten sie Hilfe, meist in Notsituationen, mitunter auch unter Einsatz ihres eigenen Lebens – selbstlos und fürsorglich.