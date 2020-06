Schwerpunkte

Tag der offenen Tür im Nürtinger Gänslesgrund

23.06.2020 05:30, Von Philip Sandrock — E-Mail verschicken

Im neuen Wohnquartier im Enzenhardt boten zahlreiche Anwohner große und kleine Schätze zum Verkauf an

Mit dem nötigen Sicherheitsabstand ging es in die Verkaufsverhandlungen. Foto: Sandrock

NÜRTINGEN. Ein nicht ganz alltäglicher Flohmarkt fand am Sonntag im Neubaugebiet Innerer Gänslesgrund im Nürtinger Stadtteil Enzenhardt statt: Insgesamt 25 Familien öffneten am ersten Sommertag ihre Garagen zu einer gemeinsamen Verkaufsaktion. Unter dem Motto „Fête de la Garage“ wurde ein wohngebietsübergreifender Garagenflohmarkt veranstaltet – unter verschärften Bedingungen wohlgemerkt. Denn wegen der Sicherheitsauflagen bedingt durch die Corona-Pandemie musste auf Sicherheitsabstände geachtet werden, außerdem wurde die maximale Zahl der Kunden an den Verkaufsständen begrenzt und jeder Verkäufer stellte Desinfektionsmittel bereit.