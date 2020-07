Handball: In der Köngener Burgschulhalle soll auch in diesem Jahr wieder der Vesalius-Cup über die Bühne gehenDie hiesigen Handballer wollen wieder loslegen, können es aber nicht so recht. Zumal seit Montag feststeht, dass der Saisonbeginn auf württembergischer Ebene weiter nach hinten verschoben…

Mehr