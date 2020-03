Süßes Nichtstun

(bwk) Schon unserem größten Dichter fiel auf, dass Arbeit womöglich nur das halbe Leben sei. Johann Wolfgang Goethe gewann diese Erkenntnis allerdings nicht im deutschen Vaterlande, musste vielmehr dazu die Alpen überqueren. Auf seiner fast zweijährigen italienischen Reise, die er in Wort und auch im Bild in Form von Skizzen festhielt, machte er sich in Neapel am 20. Mai 1787 über die dortigen Müßiggänger Gedanken. „Dolce far niente“, zu Deutsch: Nichtstun ist süß, so lautet eine italienische Redensart – ziemlich das genaue Gegenteil zu „Schaffe, schaffe, Häusle baue“.

Damit ein in Schwaben lebender Mensch in die Versuchung gerät, sich jeglicher sinnstiftender Tätigkeit zu enthalten, muss er möglichst entlegene und eintönige Orte auf dieser Welt aufsuchen, etwa die Abflughalle 2G des Pariser Flughafens Charles de Gaulle. Von hier steuert Air France mit Maschinen ihrer Billigtochter Hop! so seltsame Ziele an wie Pau, Billund oder Stuttgart. Das barackenähnliche Gebäude liegt am Rande des Wirrwarrs von Rollbahnen, Vorfeldern, Straßen und hässlichen Bauten, das dem Erdboden gleichgemacht und völlig neu und übersichtlich geplant und gebaut werden müsste – wenn da nicht das abschreckende Beispiel BER wäre.