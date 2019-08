Studi-Tour in luftiger Höhe

06.08.2019

Marketingstudenten besuchten Thyssenkrupp und Holy

NÜRTINGEN (hfwu). Aufzugsbauer, Autobauer, Outlet-Standort – im Rahmen einer zweiwöchigen „Marketing Study Tour“ der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen (HfWU) erhielten zwanzig internationale Studierende Einblicke in ganz unterschiedliche Branchen. So besuchten sie den Produktionsstandort von Thyssenkrupp Aufzüge in Neuhausen/Filder. Die Studierenden der mexikanischen Universidad Panamericana lernten aus erster Hand die Marketing-Strategien eines Industriekonzerns kennen. Von Hochschulseite wurde die Tour mit Seminaren von Professor Stefan Detscher und organisatorisch von Professor Iris Ramme und Diana Lewinsky begleitet.

„Uns geht es darum, zu erfahren, was die jungen Menschen bewegt, am Puls der Zeit zu sein“, so Katharina Dahm, Personalmanagerin bei Thyssenkrupp. Zudem sehe das Unternehmen eine soziale Verantwortung darin, sich den Hochschulen in der Region zu öffnen. Auch mit der HfWU sei eine stetigere Zusammenarbeit vorstellbar.