Studentin aus Bangladesch ausgezeichnet

31.10.2019 05:30

DAAD-Preis an Studentin der HfWU

HfWU-Rektor Andreas Frey und die Preisträgerin Nusrat Zaman Moutusi Foto: HfWU

NÜRTINGEN (hfwu). Der Preis des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) geht an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen (HfWU) in diesem Jahr an Nusrat Zaman Moutusi. Die Auszeichnung erhielt die aus Bangladesch stammende Studentin aus den Händen von HfWU-Rektor Andreas Frey. Mit einem Notendurchschnitt von 1,6 im ersten Semester gehört Nusrat Zaman Moutusi zu den Leistungsträgern im HfWU-Studiengang Sustainable Mobilities. „Ihre bisherigen Arbeiten zeichnen sich durch eine bemerkenswerte inhaltliche Tiefe wie durch Detailreichtum aus, ohne dabei den roten Faden in den jeweiligen Themengebieten und Problemstellungen zu verlieren“, so Studiengangleiter Sven Kesselring.