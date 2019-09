Studenten ohne Bude

28.09.2019, Von Sophie Noël — E-Mail verschicken

Kurz vor Vorlesungsbeginn sind bereits alle Plätze in den Nürtinger Studentwohnheimen belegt

Es ist kein Geheimnis mehr, dass mit dem Semesterbeginn an Hochschulen und Universitäten, zeitgleich die Wohnungsnachfrage steigt. So haben auch in Nürtingen Studenten aktuell große Schwierigkeiten eine Wohnung zu finden. Doch wie sieht momentan allgemein die Wohnsituation für Studenten aus und wie wird sich diese voraussichtlich entwickeln?

Am Schwarzen Brett im Studentenwohnheim hängen die Mietgesuche und -angebote. Foto: Holzwarth

NÜRTINGEN. Ab Montag, 30. September beginnen die Vorlesungen des Wintersemesters an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt (HfWU) und dennoch stehen einige Studenten ohne Unterkunft da.