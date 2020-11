Schwerpunkte

Stromausfall wegen Kabelschaden

10.11.2020 05:30, — E-Mail verschicken

NT-NECKARHAUSEN (pm). Am Sonntag kam es in der Zeit von 6.13 Uhr bis 8.10 Uhr in Teilen von Neckarhausen zu einem Stromausfall. Ursache war ein Kabelschaden im 10-kV-Mittelspannungsnetz der Stadtwerke Nürtingen. Die betroffene Schadstelle befindet sich in der Hohenneuffenstraße in Neckarhausen. Die Versorgung konnte durch Umschaltmaßnahmen im Netz nach circa zwei Stunden wieder vollständig hergestellt werden, teilen die Stadtwerke dazu mit. Die schadhafte Stelle sei noch am selben Tag durch ein Tiefbauunternehmen aufgegraben worden. Zur vollständigen Schadensbehebung müssten noch circa 50 Meter bis zur nächsten Trafostation aufgegraben werden. „Wir gehen davon aus, dass im Laufe der Woche der Normalschaltzustand wieder vollständig hergestellt werden kann“, heißt es bei den Stadtwerken.