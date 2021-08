Schwerpunkte

Stromausfall nach Blitzeinschlag

16.08.2021 05:30

Symbolbild Archivfoto: Holzwarth

NT-RAIDWANGEN. Gestern gab es einen Blitzeinschlag in einen Strommast in Raidwangen. Dadurch waren Raidwangen und Teile von Neckarhausen ohne Strom. Die Versorgung wurde provisorisch wieder hergestellt, wie die Stadtwerke berichten. Fünf Haushalte in Raidwangen wurden gestern über ein Netzersatzaggregat mit Strom versorgt. Der Schaden an der Freileitung soll ab Montag behoben werden. red