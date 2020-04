Stromausfall in Nürtingen und Reudern - Auch Krankenhaus war betroffen

04.04.2020 21:00, — E-Mail verschicken

Ein Kurzschluss war so heftig, dass in einem Umspannwerk ein Schalter ausfiel. Foto: Symbolbild/NZ-Archiv

NÜRTINGEN (ali). Ein Stromausfall in Reudern, in der Kirchheimer Vorstadt und im Bereich Säer sorgte am Samstagabend für Aufregung in Nürtingen. Gegen 18.56 Uhr, so Stadtwerkechef Volkmar Klaußer, ging das Licht aus. Ein Kurzschluss in der Leitung zwischen Karl-Friedrich-Rumpp-Straße war so heftig, dass im Umspannwerk Drei Linden ein Schalter ausgefallen sei. Betroffen vom Stromausfall waren auch die Medius Kliniken. Die haben allerdings für solche Fälle eine Notstromversorgung.

Die Mitarbeiter der Stadtwerke reagierten sofort. Nach rund 45 Minuten war in weiten Teilen wieder Strom vorhanden. Und nach etwa eineinhalb Stunden waren wieder alle am Netz. Die Ursache für den Kurzschluss ist noch nicht bekannt. Die defekte Strecke wurde von den Stadtwerken überbrückt. Betroffen vom Stromausfall, so die Schätzung von Stadtwerkechef Klaußer, waren etwa 10 000 Personen. Nächste Woche wird nach der Ursache gesucht.

Oberbürgermeister Dr. Johannes Fridrich war begeistert, wie schnell die Stadtwerke reagiert haben.