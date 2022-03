Schwerpunkte

Stromausfall in Nürtingen sorgte für Verkehrsbehinderungen

08.03.2022

NÜRTINGEN. Ein mittleres Verkehrschaos war heute die Folge eines Stromausfalls gegen 12 Uhr mittags in Teilen der Innenstadt, unter anderem im Bereich der Mühlstraße und der Stadtbrücke in Nürtingen. An einem Mittelspannungskabel war ein Defekt aufgetreten. Betroffen waren unter anderem die Realschulen, das Wohngebiet unterhalb des Steinenbergs und das Gewerbegebiet Hohes Gestade. Auch die Corona-Teststation am Schlachthof war betroffen. Wegen der ausgefallenen Ampelanlagen musste der Verkehr von der Polizei geregelt werden.

Von einem Stromausfall waren gestern auch die Ampeln an der Stadtbrücke betroffen, die Polizei regelte den Verkehr. Foto: Klemke

Laut Michael Klesse, dem bei den Stadtwerken Nürtingen zuständigen Abteilungsleiter für die Stromversorgung, habe man die fehlerhafte Stelle schnell lokalisieren und freischalten können, die ringförmige Stromversorgung wurde dann gegen 12.30 Uhr wieder von einer anderen Richtung her gewährleistet. Es sei bereits der dritte Schaden innerhalb von zwei Jahren an dem 54 Jahre alten Kabel, das ohnehin im Sommer ausgetauscht werden soll. Die Ausschreibung dafür sei bereits in Gang, so Klesse. Heute wird an der schadhaften Stelle in Höhe der Realschulen aufgebaggert, um den Schaden nochmals zu beheben. Mit Verkehrsbehinderungen sei dabei laut Klesse nicht zu rechnen. ug