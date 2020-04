Stromausfall in Nürtingen: Kabelschaden wieder behoben

06.04.2020 05:30, Von Anneliese Lieb

Reudern, Kirchheimer Vorstadt und der Säer kurzfristig von der Versorgung abgeschnitten – In der Klinik griff Notstromversorgung

Ein Stromausfall in Reudern, in der Kirchheimer Vorstadt und im Bereich Säer sorgte am Samstagabend für Aufregung in Nürtingen. Nach etwa eineinhalb Stunden war das Problem behoben. Weil mit dieser Leitung auch das Krankenhaus versorgt wird – in der Klinik sprang das Notstromaggregat an – haben die Stadtwerke mit der Kabelreparatur noch am Sonntag begonnen.