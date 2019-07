Streetfood-Festival feiert Premiere

12.07.2019, Von Philip Sandrock — E-Mail verschicken

Vom 17. bis 21. Juli tummeln sich zahlreiche Food-Trucks auf dem Oberensinger Festplatz – Musikalisches Rahmenprogramm

Nürtingens Fest-Kalender ist um eine Attraktion reicher: vom 17. bis 21. Juli feiert das Streetfood-Festival in Oberensingen Premiere. Auf dem Festplatz bieten 20 Food-Trucks fünf Tage lang ihre Spezialitäten an. Umrahmt wird das Festival mit Livemusik von Elektro Swing bis Blasmusik.

Ein Streetfood-Festival lockt zahlreiche Besucher an – zur Hahnweide kamen etwa 10 000. Foto: Stahlberg-Gruppe/Stolz

NT-OBERENSINGEN. Food-Truck-Festivals haben sich in der Region als wahre Publikumsmagneten erwiesen. Jetzt macht die Karawane aus selbstgebauten Imbiss-Lastwagen auch am Neckar Station. Der Kirchheimer Unternehmer Gunnar Stahlberg, der bereits seit vier Jahren ein ähnliches Fest in Kirchheim organisiert, expandiert jetzt an den Neckar. Zuletzt mussten die Trucks dort auf die Hahnweide ausweichen. Im vergangenen Jahr zählte man dort nach Veranstalterangaben bis zu 10 000 Besucher.