Störung am Stuttgarter Hauptbahnhof beeinträchtigt Zugverkehr auch in Nürtingen

11.07.2022

Gestern Nachmittag war der Zugverkehr in der gesamten Region beeinträchtig. Der Grund: Eine Störung an einer Oberleitung legte den Hauptbahnhof Stuttgart sozusagen lahm. Keine Fernzüge konnten dort halten, alle S-Bahnen waren betroffen. Diese Störung hatte auch große Auswirkungen auf den Zugverkehr in und um Nürtingen. Stand 17.15 Uhr musste bei Zügen mit einer 30-minütigen Verspätung gerechnet werden (Bild). Zudem war von Passagieren zu hören, deren Zug statt in Stuttgart erst wieder in Ludwigsburg gehalten hatte. Dort war auch mancher zumindest vorläufig gestrandet, der von Nürtingen aus zum Lichterfest in der Landeshauptstadt oder zum Konzert der Heavy-Metal-Band Iron Maiden auf den Cannstatter Wasen wollte. Wann die Störung behoben sein und der Zugverkehr wieder einigermaßen normal laufen würde, war zu dieser Zeit nicht absehbar. Via Twitterkanal der S-Bahn waren die Fahrgäste schon einmal aufgefordert worden, auf andere Verkehrsmittel umzusteigen. aw Foto: Müller