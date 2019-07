(aw) Was waren das einstmals für cineastische Erlebnisse! Manch Film führte in fremde Welten, zeigte Orte, die man persönlich nie sehen würde. James Bond zum Beispiel rettete die Welt im Namen der britischen Krone bevorzugt an attraktiven Plätzen in Begleitung reizvoller Damen.

Heute kann…

Weiterlesen