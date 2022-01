Schwerpunkte

Sternsinger in Nürtingen unter besonderen Bedingungen unterwegs

05.01.2022 05:30, Von Uwe Gottwald — E-Mail verschicken

Wegen der Corona-Pandemie mussten sich die Gruppen auf die neuen Bedingungen einstellen, um weiter für die gute Sache unterwegs sein zu können. Bei allen steht die Sicherheit an vorderster Stelle.

Seit einigen Tagen sind die Sternsinger unterwegs. Viele freuen sich in dieser Zeit auf einen Besuch der Kinder in ihren Dreikönigskostümen, die mit ihren erwachsenen Begleitpersonen Segenswünsche überbringen und Spenden sammeln, um mit Projekten weltweit die Not von Kindern und Familien zu lindern. In Pandemie-Zeiten muss der Besuch an der Haustüre jedoch besonderen Vorsichtsmaßnahmen unterliegen. Die katholische Kirchengemeinde Sankt Johannes Evangelist entsendet Gruppen im Nürtinger Kernstadtgebiet und den Stadt- und Ortsteilen Reudern, Neckarhausen, Zizishausen, Oberensingen, Hardt und Roßdorf sowie in der Gemeinde Wolfschlugen.