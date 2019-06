Steinzeit in den Gärten

Auch in Nürtingen sind Schottergärten bei Stadtverwaltung und Landschaftsgärtnern nicht gern gesehen

In deutschen Vorgärten werden dem Klimaschutz immer öfter Steine in den Weg gelegt. Schottergärten sind beliebt, doch einige Städte verbieten die Steinwüsten jetzt. Wir wollten von Nürtinger Landschaftsgärtnern wissen, was sie von dem Trend halten und haben bei der Stadtverwaltung nachgefragt, wie es mit einem Schottergarten-Verbot in Nürtingen aussieht.

Grau statt grün: Viele Leute entscheiden sich für Schottergärten vor der Haustür und tun der Umwelt damit nichts Gutes. Foto: Holzwarth

NÜRTINGEN. Wie ein Fremdkörper wirkt das grüne Bäumchen, das da zwischen den grauen Steinen zu wachsen scheint. Es ist umzingelt von Kies, der sich über die gesamte Fläche verteilt, vorbei an Skulpturen und Statuen, bis hin zu einer Gabione, einem mit Steinen gefüllten Gitterkorb.

So oder so ähnlich können Schottergärten aussehen. Grün ist hier kaum etwas, Pflanzen mussten Steinen weichen. Ob das hübsch anzusehen ist, darüber lässt sich sicherlich streiten. Für viele ist der Anblick zumindest gewöhnungsbedürftig.