(red) Die Regionalgruppe Nürtingen des Schwäbischen Heimatbundes teilt mit, dass aufgrund der Corona-Situation folgende Veranstaltungen nicht stattfinden können: Die Führung durch die Villa Rustica in den „Seelen“ am Sonntag, 26. April, der Vortrag „150 Jahre Firma Hauber“ am Montag, 27. April, der…

Mehr