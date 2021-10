Schwerpunkte

Steigende Energiepreise: Nürtinger Experten geben Auskunft über Auswirkungen und Zusammenhänge

23.10.2021 05:30, Von Henrik Sauer — E-Mail verschicken

Auf die Verbraucher kommen in diesem Winter deutlich höhere Kosten zu. Energieexperten geben Auskunft, mit was Kunden rechnen müssen und wie sie die weitere Entwicklung einschätzen.

Der Preis für Erdgas ist so hoch wie lange nicht. Besonders in den vergangenen vier Wochen war der Anstieg enorm. Foto: Adobe Stock/Evgen

Die Nachrichten über explodierende Preise für Öl, Gas und Strom verunsichern die Verbraucher. Marc Ringel, Energieexperte an der Nürtinger Hochschule für Wirtschaft und Umwelt, und Volkmar Klaußer, Chef der Stadtwerke Nürtingen, beantworten Fragen, was auf die Verbraucher an Erhöhungen zukommt, welche Rolle der Klimaschutz bei der Preisentwicklung spielt und wie sie die weitere Entwicklung einschätzen.