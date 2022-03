Schwerpunkte

Steht das Ende der Ära Putin bevor?

29.03.2022 05:30, — E-Mail verschicken

Der Journalist Andreas Zumach referierte in der Nürtinger Stadtkirche über den Ukraine-Krieg, den Umgang mit den Flüchtlingen und die Europäische Friedensordnung.

NÜRTINGEN. „Es könnten unsere eigenen Kinder sein“ sagte zur Einführung Barbara Dürr vom Nürtinger Friedenskreis, das erfülle sie mit Ohnmacht, Wut und Trauer. Damit sprach sie den zahlreichen Nürtinger Bürgern aus dem Herzen, die in die gut gefüllte Stadtkirche gekommen waren, um dem bekannten Journalisten Andreas Zumach zu folgen. Er sprach über den russischen Krieg in der Ukraine und Ansätze zur Lösung des zugrunde liegenden Konfliktes.

In beeindruckend klarer Weise analysierte er aus seiner überzeugenden Detailkenntnis heraus die aktuellen Verhältnisse und vermittelte seine Sicht in vier Themenblöcken. Welche Szenarien sind vorstellbar, um den Krieg, der auch Ausdruck einer Krise in Russland sei, zu beenden? Hier sprach er zahlreiche Möglichkeiten an, von Veränderungen aus dem inneren Machtzirkel Russlands heraus über eine sozioökonomische Krise des ganzen Landes bis hin zu eindeutigem Sieg oder Niederlage beziehungsweise einem militärischen Patt. Bei allen möglichen Abläufen sei es allerdings wichtig, eine gesichtswahrende Exit-Strategie für Putin im Auge zu behalten. Seine Macht und Rückhalt in der Bevölkerung seien zur Zeit noch stabil. Ferner seien auch mit einem Ende der Militäraktionen die Fragen und Konflikte um die Krim und die Gebiete im Osten der Ukraine noch nicht gelöst.